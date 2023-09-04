الصحة: مناقشة دور التأمين الصحي ومستقبل الطب النفسي في مصر بالمؤتمر العالمي للسكان

• مناقشة الطريق لتحسين العدالة في إدارة مرض السكري من النوع الأول في مصر

ينطلق غدا الثلاثاء المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر سيضم 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب.

وأشار إلى أهم الجلسات التي ستعقد خلال المؤتمر، حيث سيتم عقد جلسة للهيئة العامة للتأمين الصحي بعنوان "خارطة الطريق لتحسين العدالة في إدارة مرض السكري من النوع الأول في مصر، وستناقش التاريخ والتحديات التي تواجه النوع الأول من مرض السكري في مصر.

وتشمل الجلسة نظرة عامة على الهيئة العامة للتأمين الصحي في تحسين جودة الحياة والتحكم في التمثيل الغذائي وعلاج الأطفال الذين يعانون من (TIDM)، وإظهار العبء الصحي لمرض السكري على المستوى العالمي والوطني .

وتابع أنه سيتم عرض الدراسة المقارنة قبل وبعد التنفيذ التي تم إجراؤها في ثلاثة مراكز ميثاق حقوق الأطفال المصابين بالسكري، وعرض قصة نجاح مركز الفردوس لسكري الأطفال بالمنصورة .

وستقدم الجلسة إرشادات العلاج المحدثة للأطفال الذين يعيشون مع (T1DM)، وستتناول الجلسة مناقشة نهج جديد للمراقبة المستمرة للجلوكوز لدى الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول، والأثر الاقتصادي لتنفيذ مركز وبرنامج التميز (T1DM)، وتأثير التثقيف حول مرض السكري ودور التغذية العلاجية في تحقيق الإدارة الذاتية لمرض السكري.

وأكد أن هناك جلسة في المؤتمر لمناقشة دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تحسين صحة المرضى والتطور السكاني، واستكشاف التدخلات الفعالة من حيث التكلفة التي يمكن أن تحسن رعاية المرضى .

كما سيتم مناقشة تحسين رعاية المرضى والشؤون المالية والتدخلات الصيدلية في إعدادات وحدة العناية المركزة، وسيتم عرض إنجازات المعهد الوطني للتغذية في خدمة المجتمع والصحة العامة بجلسة بعنوان "67 عاما من النجاح والتحدي" سيتم مناقشة فوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والاقتصادية، وتحسين معدل العمليات القيصرية في مصر، وأساليب التدريس المبتكرة لأخصائيي الأشعة المبتدئين في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ولفت إلى أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة سيتضمن جلسة عن دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في مواجهة التحديات السابقة والمستقبلية، من حيث إبراز أهمية الفرق متعددة التخصصات للتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الكوارث.

حيث ستتضمن اعتماد التقنيات الجديدة لإدارة الموارد، واستكشاف استراتيجيات التحول الوطني للرعاية الصحية في مجال الأمراض غير السارية، والدور متعدد التخصصات في مكافحة جائحة كوفيد - 19، ومناقشة خارطة الطريق لتشكيل مستقبل إدارة الكوارث وتوحيد الطوارئ في الهيئة.

إلى جانب مناقشة مشاركة المجتمع في الإجهاد الحراري والجفاف في العمل الشديد مع التكيف الصحي فيما يتعلق بأمراض الكلى المزمنة غير المؤكدة، وأمراض الكلى الخضراء/ الغسيل الكلوي البيئي (توفير الماء والطاقة في وحدات غسيل الكلى)، ودور التطبيب عن بعد في مراقبة الأمراض المزمنة غير المعدية في البلدان منخفضة الموارد الاكتشاف المبكر والتدخل، واستراتيجيات التحول الوطنية للرعاية الصحية في الأمراض غير السارية (التركيز على القلب والأوعية الدموية).

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتضمن جلسة لقطاع الرعاية الصحية الأولية ، بعنوان "التجزئة إلى التكامل، "رحلة الرعاية الصحية الأولية في مصر نحو الشمولية " حيث ستتضمن تقديم لمحة عامة عن دور الرعاية الصحية الأولية في مصر، ووصف تطور نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر.

وتابع أن الجلسة ستناقش كيف يمكن لنهج دورة الحياة أن يساعد في دمج الخدمات عبر مختلف مستويات الرعاية والقطاعات في مصر، كما سيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية ومناقشة الآفاق والفرص المستقبلية في مجال الرعاية الصحية الأولية في مصر.

كما سيتم استعراض نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر، وإلقاء نظرة عامة على الوضع الحالي، ودور الرعاية الصحية الأولية في تحسين الخصائص الديموغرافية، ودمج الأمراض غير المعدية في خدمات الرعاية الصحية الأولية بجلسة بعنوان " الاستراتيجيات والعوائق والفرص في مصر"، والصحة النفسية والرعاية الصحية الأولية بجلسة بعنوان " كيفية تعزيز الرعاية الشاملة والحد من الوصمة في مصر".

ولفت إلى أنه سيتم عقد جلسة بعنوان "مستقبل الطب النفسي في مصر في ضوء الإمكانيات المتاحة والتحديات القادمة، وتهدف الجلسة إلي وضع خارطة الطريق لصياغة مستقبل الصحة النفسية في مصر، وسد الفجوة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لخدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد التقنيات الجديدة لإدارة الموارد، واستكشاف سياسات الصحة النفسية في ضوء استراتيجيات التحول الوطني للرعاية الصحية، من خلال عدد من الخبراء العالميين والمحليين في هذا المجال.

وأكد أنه سيتم عقد جلسة نقاشية بعنوان "الصناعات الدوائية من أجل صحة السكان" لتسليط الضوء على مساهمة الصناعات الدوائية في تحسين الخصائص السكانية والنتائج الصحية.

وستناقش الجلسة التعاون بين صناعة الأدوية والوكالات السكانية والصحية لتحسين الخصائص السكانية والنتائج الصحية دور الصناعات الدوائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز سبل الرعاية العادلة لمرضى السرطان في أفريقيا والابتكارات لتعزيز الاستخدام الفعال لموارد الرعاية الصحية والمساواة الصحية في رعاية مرضى السرطان سبل التسويق الاجتماعي لوسائل تنظيم الحمل بإشراك شركات الأدوية والقطاع الخاص لتحسين الخصائص السكانية.