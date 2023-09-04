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أصيب أربعة فلسطينيين على الأقل، اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين وأطراف مخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة «صفا» الفلسطينية، باكتشاف قوة خاصة في شارع مهيوب في محيط مخيم جنين في حين اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه المخيم عقب اكتشاف القوة الخاصة، مشيرة إلى تحليق طائرات مروحية لجيش الاحتلال في سماء جنين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال في جنين، واصفة جراحهم بالطفيفة.

وتمكن مقاومون فلسطينيون، من إسقاط مسيرة لجيش الاحتلال بعد إطلاق النار عليها.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، في بيانات منفصلة، التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة على أطراف مخيم جنين.

في حين زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن جيش الاحتلال اعتقل خمسة مقاومين خلال عمليته في جنين.