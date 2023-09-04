ساينز سائق فيراري يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1 الإيطالي

تعرض الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري لسرقة ساعته الفاخرة مساء الأحد، بعد انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى فورمولا-1 في مدينة مونزا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا" ، إن ساينز كان خارجا لتوه من فندقه في وسط مدينة ميلانو عندما اقترب منه ثلاثة رجال وانتزعوا الساعة الفاخرة من معصمه.

واستعان ساينز بالمارة لمطاردة الرجال الثلاثة الذين تمكنت الشرطة في نهاية الأمر من توقيفهم واعتقالهم.

وبحسب وكالة "إنسا" ، فإنه يعتقد أن ساعة السائق الإسباني وهي من نوع ريتشارد ميل، طراز ألكسندر زفيريف، تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو (323 ألف دولار). وقدرت وسائل إعلام إيطالية أخرى قيمة الساعة ب 500 ألف يورو.

وكان ساينز قد احتل في وقت سابق من يوم الأحد، المركز الثالث في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، المقام على بعد نحو 20 كيلومترا شمال وسط ميلانو.