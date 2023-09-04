بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا هجوم أوكرانيا المضاد لتحرير الأراضي التي احتلتها موسكو بأنه "فاشل".



وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود اليوم الاثنين: "لا يوجد طريق مسدود، لقد فشل". وكان بوتين يشير إلى مكاسب هجوم أوكرانيا المضاد.



وقد صرح بوتين مرارا أن أوكرانيا لم تحقق أي تقدم ضد المواقع الدفاعية الروسية، إلا أن مدونين عسكريين روس ذكروا أن هناك مشكلات في خط الجبهة بالنسبة للقوات الروسية.



في غضون ذلك، قالت القوات الأوكرانية في جنوب البلاد نهاية الأسبوع إنها اخترقت خط الدفاع الروسي الأول والأكثر قوة. وأعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب على الأرض في العديد من المواقع منذ أيام، بما في ذلك في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا حول مدينة باخموت.



ويستهدف هجوم أوكرانيا المضاد تحرير مناطق زابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك وخيرسون التي تخضع لاحتلال جزئي روسي. كما تهدف أوكرانيا إلى استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي.