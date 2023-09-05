بلومبرج: مصادر مطلعة تتوقع تراجع صادرات النفط الإيرانية خلال الأشهر المقبلة

قالت مصادر مطلعة إن صادرات النفط الإيراني التي ازدهرت خلال الشهور الماضية بعد الاتصالات الدبلوماسية السرية بين طهران وواشنطن، قد تتراجع خلال الشهور المتبقية من العام الحالي مع تراجع الطلب على النفط في آسيا بنهاية الصيف.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن إيران وجدت مشترين جدد في صفوف مصافي التكرير الصغيرة في الصين، والتي تبحث عن إمدادات بعد تخفيضات دول تجمع أوبك بلس للإنتاج، مضيفة أن أعمال الصيانة الموسمية في محطات التكرير قد تخفض الطلب أيضا.



وأشارت بلومبرج إلى زيادة صادرات إيران من النفط في الأسواق العالمية في ظل تراجع حدة الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. واتفقت واشنطن وطهران على تبادل سجناء وفك تجميد بعض الأصول الإيرانية، في حين ذكرت وكالة الطاقة الذرية اليوم أن طهران أبطأت وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.



وقالت المصادر إن صادرات إيران وصلت إلى حوالي مليوني برميل يوميا، وهو قريب من الطاقة الإنتاجية للبلاد. وفي حين تستطيع إيران زيادة صادراتها مجددا عند تعافي الطلب مرة أخرى، فمن غير المحتمل أن تتجاوز المستوى الحالي. وبحسب بيانات موقع تانكر تراكرز دوت كوم المتخصص في متابعة حركة الملاحة البحرية، فإن إيران صدرت خلال الشهر الماضي ما يعادل 85ر1 مليون برميل يوميا.



وأشارت بلومبرج إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا في أحاديث خاصة إن الولايات المتحدة خففت بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني. وتتجه أغلب الصادرات الإيرانية عادة إلى الصين التي وصلت وارداتها النفطية إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي عقد.



يذكر أن إيران غير ملزمة بحصة إنتاج نفطي في إطار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط.