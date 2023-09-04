الرئيس الروسي: ممرات الحبوب يجب ألا تستخدم لأغراض عسكرية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن ممرات الحبوب يجب ألا تُستخدم لأغراض عسكرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود أن خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى تركيا تتعرض لهجوم مستمر، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بوتين إن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب لم يؤثر على أسواق الغذاء العالمية، وأسعار الحبوب آخذة في الانخفاض، ولا يوجد نقص في الغذاء.

وأضاف بوتين أن "أسعار الحبوب مستمرة في الانخفاض، ولا يوجد نقص مادي في الغذاء".

هناك مشاكل في توزيعها العادل، نعم، لكن لا علاقة لها بما يسمى باتفاق الحبوب.

وأشار بوتين إلى أن "كل هذا ليس مفاجئا، لأن حصة أوكرانيا في صادرات الحبوب العالمية "كانت 5%، وستظل كذلك، وفي الظروف الحالية ستنخفض".

دفعتنا الدول الغربية لوقف صفقة الحبوب، إذ كانوا يمنعون توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية ويمنعون استخدامنا للنظم البنكية.