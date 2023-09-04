بدء المفاوضات بين بوتين وأردوغان في منتجع سوتشي

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انطلقت اليوم الاثنين المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان بشأن إحياء صفقة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال بوتين ضيفه خارج مقر إقامته في سوتشي بعد ظهر اليوم.

وتوجه أردوغان إلى روسيا في مسعى لإقناع بوتين بالانضمام مجددا لاتفاق تصدير الحبوب.

وأعلنت موسكو في يوليو الماضي إيقاف مشاركتها في الصفقة التي استمرت عاما، والتي أنشأت ممرات لتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب والأسمدة عبر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، رغم الحصار البحري الروسي لأوكرانيا.

ويُنظر إلى الصفقة، التي ساعد أردوغان في التفاوض بشأنها، باعتبارها أساسية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في العالم، والحفاظ على أسعار الحبوب.