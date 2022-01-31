مصرف لبنان: إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، في وقت تتواصل فيه عمليات اقتحام فروع البنوك من جانب مودعين يطالبون بأموالهم.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «العربية» السعودية، اليوم الاثنين، أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر للحصول على أموالهم المودعة في البنوك.

ومنذ أكثر من عام، ينفذ مودعون عمليات اقتحام لفروع بنوك في لبنان، يطالبون خلالها بودائعهم، وسط قيود من البنك المركزي على عمليات السحب بالدولار أو العملة المحلية.

ويتواجد محافظ البنك المركزي منصور في العاصمة السعودية الرياض،للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، الذي انطلق اليوم الاثنين، ويختتم غدا.

وذكر المسئول اللبناني أن السعودية دائما تعمل بشكل إيجابي لحل الأزمة المالية اللبنانية، لكن الأساس أن يأتي الحل من داخل لبنان، متابعا: «علينا أن نساعد أنفسنا أولاً من خلال اتخاذ رزمة إصلاحات».

واستكمل: «الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار قبل عام 2020، إلى نحو 20 مليار بنهاية 2022.. الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية».

ومنذ 2019، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، مع انهيار قيمة عملته الليرة مقابل العملات الأخرى، وشح في مواد أساسية منها الأدوية والوقود، بالإضافة إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية، وفق وكالة «الأناضول».

ويقول مراقبون إن لبنان كان إحدى ساحات التنافس بين السعودية وإيران، ويأملون أن يقود استئناف العلاقات بين البلدين إلى معالجة الأزمات اللبنانية.