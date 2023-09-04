السعودية تنظم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بمشاركة دولية

تنظم الهيئة العامة للنقل في السعودية مؤتمر استدامة الصناعة البحرية خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري ، في محافظة جدة .

ويُقام المؤتمر برعاية وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر على مدى ثلاثة أيام يتخلله عددٌ من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركز على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية، واستلهام أبرز الممارسات العالمية والمتطورة.

ويستضيف عدداً من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيسي "الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر" ، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من خمسين خبيرًا عالميًا، إضافة الى أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم ، ليشكّل منصةً معرفية وتواصلية ترسم ملامح مستقبل الاستدامة في الصناعة البحرية العالمية، وتبني آفاقاً جديدة من الفرص الاستثمارية والتشاركية والتعاونية على مستوى العالم نحو مستهدفاتٍ تتواءم مع تطلعات نمو وتطوّر القطاع البحري وتواجه تحدياته البيئية والتعليمية والتقنية.

ويأتي مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بمعرضٍ مصاحب يستعرض أبرز وأهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة مثريةٍ من عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.