الدولية للهجرة: 27 مليون دولار لدعم 1600 شركة صغيرة بالمناطق المتضررة في العراق

أكدت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، دعمها تطوير الشركات الصغيرة والكبيرة في العراق لدعم إعادة بناء النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المتضررة من الحرب.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنها منذ إنشائها صرفت أكثر من 27 مليون دولار أمريكي لأكثر من 1600 شركة، ما ساعد على توليد مصدر رزق لآلاف الموظفين وعائلاتهم.

وذكرت أنه في ذروة عام 2015، ومع شن داعش حربا في المنطقة، ألحقت الحرب أضرارا بالبنية التحتية وأهالي الموصل، وعملت المنظمة الدولية للهجرة لدعم الانتعاش الاقتصادي في العراق الذي يستهدف بشكل خاص الشركات الصغيرة.