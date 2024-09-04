 الرئيسان السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيسان السيسي وأردوغان يوقعان على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي


نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 5:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 5:21 م

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على البيان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

كما شهد الرئيسان السيسي وأردوغان، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وبدأ الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من أردوغان.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة ستشهد تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

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