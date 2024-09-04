إعلام عبري: إسرائيل أكدت لقطر انسحابها بالكامل من محور فيلادلفيا بالمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن تل أبيب أكدت لقطر انسحاب الجيش بالكامل من محور فيلادلفيا، خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن المفاوضين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء في الأيام الأخيرة، أنهم «ما زالوا يؤيدون الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من صفقة الرهائن المحتملة».

وأشارت إلى أن التأكيد الإسرائيلي لقطر جاء خلال زيارة رئيس الموساد للدوحة، وقبيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لصحيفة «هآرتس»، إن الاقتراح الأمريكي النهائي سيدعو إلى بقاء قوات إسرائيلية مخفضة بالممر خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع، ثم الانسحاب بشكل كامل في المرحلة الثانية.

وأعربت مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها بينامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم 2 سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها لكل المزاعم التي يجرى تناولها من جانب المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن.