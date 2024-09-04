رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب يؤكد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن رئيس وزراء فرنسا السابق إدوار فيليب، الذي يعد من أكثر الساسة شعبية في البلاد، اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2027.

وكشف فيليب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2017 حتى 2020 في ظل رئاسة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، عن هذا النبأ الذي كان متوقعا بصورة كبيرة خلال حوار مع مجلة لو بوان، نٌشر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وفي استطلاع أجراه معهد إبسوس لاستطلاعات الرأي في يونيو الماضي، قال 36% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيكونون راضين جدا أو تماما في حال أصبح فيليب، عمدة مدينة لوهافر في منطقة نورماندي، رئيسا للبلاد.

وكان فيليب (53 عاما) قد أسس حزب (آفاق) يمين الوسط منذ نحو ثلاثة أعوام. ويعد الحزب الآن جزءا من ائتلاف الوسط( معا) بقيادة ماكرون.