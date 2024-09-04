مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك

قال مسؤولون روس، اليوم الأربعاء، إن 3 أشخاص، على الأقل، قتلوا، وأصيب 5 آخرون عندما قصفت القوات الأوكرانية سوقا في منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، عبر تطبيق تيليجرام، إن القوات الأوكرانية قصفت السوق، مما أدى إلى مقتل رجلين وامرأة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل الإعلام الروسية الدمار الواسع في السوق.

ويتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصدر مستقل.

وقال بوشيلين إن حافلة عامة تضررت أيضا بسبب القصف.

وتعرضت منطقة دونيتسك للقصف بشكل متكرر منذ عام 2014، عندما قرر انفصاليون مسلحون موالون لروسيا هناك الانفصال عن الحكومة المركزية في كييف بعد سقوط الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو. وتحاول أوكرانيا استعادة السيطرة على المنطقة منذ أعوام.

وضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل غير قانوني، منطقة دونيتسك بأكملها بعد بدء غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في عام 2022 وأعلنها جزءا من روسيا.

وتسعى روسيا الآن إلى السيطرة على المنطقة تماما، وقد فرضت قواتها هناك سيطرتها على المزيد من القرى خلال الأسابيع والأشهر الماضية.