استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في أمريكا للشهر الخامس على التوالي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي للشهر الخامس على التوالي بسبب التراجع السريع في الطلبيات والإنتاج.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 2ر47 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه، تراجع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ مايو الماضي. كما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أقل مستوى له منذ 15 شهرا. وتراجعت طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ بداية العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن تراجع الطلبيات واستمرار تراجع الطلبيات المتراكمة مازالت تعرقل الإنتاج وتجسد معاناة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة. وفي حين ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع التصنيع ، فإنه مازال أقل من مستوى 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي.

ودعت تكلفة الاقتراض المرتفعة والغموض المحيط بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل بعض الشركات إلى تعليق إنفاقها الرأسمالي والتوظيف. ومن المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياط الاتحادي خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس وهو ما سيخفف حدة مشكلة تكلفة الاقتراض بدرجة ما.