 استقالة وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم - بوابة الشروق
الأربعاء 4 سبتمبر 2024 10:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استقالة وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 9:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 9:43 م

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الأربعاء، عزمه الاستقالة من منصبه عندما ينعقد البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، بعد العطلة الصيفية الأسبوع المقبل.

وأعلن بيلستروم (50 عاما)، وهو عضو في حزب المعتدلين، النبأ عبر موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي.

وقال بيلستروم إنه سيترك منصبه بشعور مختلط من الأسف والفخر بما حققه. وقال إن القرار لم يكن سهلا، إلا أنه "فكر في هذه الخطوة لبعض الوقت".

وأوضح بيلستروم أنه أبلغ رئيس الوزراء أولف كريسترسون بأنه سيعتزل السياسة تماما وأنه سيتخلى عن مقعده في البرلمان أيضا. ولم يحدد بيلستروم ما الذي يعتزم القيام به في المستقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك