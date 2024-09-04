استقالة وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الأربعاء، عزمه الاستقالة من منصبه عندما ينعقد البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، بعد العطلة الصيفية الأسبوع المقبل.

وأعلن بيلستروم (50 عاما)، وهو عضو في حزب المعتدلين، النبأ عبر موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي.

وقال بيلستروم إنه سيترك منصبه بشعور مختلط من الأسف والفخر بما حققه. وقال إن القرار لم يكن سهلا، إلا أنه "فكر في هذه الخطوة لبعض الوقت".

وأوضح بيلستروم أنه أبلغ رئيس الوزراء أولف كريسترسون بأنه سيعتزل السياسة تماما وأنه سيتخلى عن مقعده في البرلمان أيضا. ولم يحدد بيلستروم ما الذي يعتزم القيام به في المستقبل.