لبنان يؤكد تضامنه مع مصر ويدين تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى إدانتها لاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاهرة بخصوص معبر فيلادلفيا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأربعاء، قالت الوزارة إنها «تضع هذه الاتهامات الإسرائيلية في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة».

وأكدت تقديرها القوي للجهود الكبيرة التي تضطلع بها جمهورية مصر العربية؛ لخفض التصعيد في المنطقة، وللدور الفاعل والبناء الذي تضطلع به مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ولفتت إلى أنها تثمن للمواقف المصرية التاريخية الداعمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مثنية على «مساعيها الصادقة والمستمرة لتجنيب لبنان والمنطقة حربا مدمرة واسعة النطاق».