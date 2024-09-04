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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، في المصانع المحلية فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

واستقر سعر أسمنت النصر ليسجل 2740 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2750 جنيها.

‏‎كما استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2800 جنيه.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2820 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3000 جنيه.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2815 جنيها.



