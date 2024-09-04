منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تفشل في انتخاب رئيس جديد

فشلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الاتفاق على مرشح لقيادة المنظمة الدولية ومقرها في فيينا.

وانتهت فترة ولاية الدبلوماسية الألمانية هيلجا شميد كأمين عام اليوم الثلاثاء دون إجماع على من سيخلفها، حسبما نشر ممثل مالطا على موقع "اكس". وتتولى مالطا حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 57 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. ومهمتها الرئيسية هي تعزيز الأمن والاستقرار من خلال الحوار والتعاون.

ووفقا لدبلوماسيين، اقترحت مالطا وزير الخارجية الألباني السابق إيجلي حسانى كرئيس جديد للمنظمة. وكان من المفترض أن يكون واحدا من بين مجموعة موظفين مع دبلوماسيين من هولندا وجورجيا والنرويج لشغل المناصب العليا الأخرى في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إلا أن روسيا عارضت الحزمة، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر دبلوماسية. كما أعربت اليونان وتركيا عن عدم رضاهما بسبب عدم اختيار مرشحيهما.

وسيقوم مسؤولو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآن بإدارة المنظمة إلى أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي.