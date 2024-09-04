رجلان و4 سيدات يتنافسون على جائزة أفضل مدرب فريق نسائي في العالم

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفريق نسائي في العالم عن عام 2024، والتي شهدت تواجد مدربين رجال و4 سيدات.

حفل الكرة الذهبية لاختيار الأفضل في العالم، والذي تنظمه مجلة «فرانس فوتبول» سيقام يوم 28 أكتوبر المقبل في أحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس، وهي النسخة 68 من الكرة الذهبية.

وأعلنت فرانس فوتبول اليوم الأربعاء قائمة تضم 6 مدربين وهم: الفرنسية سونيا بومباستور، المدير الفني لنادي ليون، والإسباني جوناثان جيرالديز، المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لفريق وواشنطن سبيريت، والبرتغالية فيلبيا باتاو، مدربة نادي بنفيكا.

كما ضمت القائمة كمل من الإنجليزية إيما هايز، مدربة تشيلسي السابقة، والمدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والهولندية سارينا ويجمان، المدير الفني لمنتخب إنجلترا للسيدات، والبرازيلي آرثر إلياس، المدير الفني لمنتخب سيدات البرازيل، والمدرب السابق لنادي كورينثيانز البرازيلي.