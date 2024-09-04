أردوغان: زيارتي للقاهرة كانت نقطة تحول جديدة بين مصر وتركيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سعادته باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة أنقرة. وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في أنقرة، اليوم الأربعاء، إنّ زيارته للقاهرة مؤخرًا كانت نقطة تحول جديدة بين مصر وتركيا.

وأضاف أنه تمت المحافظة على التعاون والحوار على أعلى مستوى منذ ذلك الحين، مع التشاور المستمر بشأن القضايا المتعلقة بالمنطقة.

وأشار إلى مواصلة تطوير التعاون في كل المجالات من خلال زيارة الرئيس السيسي، مؤكدا أن البلدين لديهما تاريخ مشترك وعلاقات صداقة تعود إلى قرون مضت.

ونوه بأنه في العام المقبل سيتم الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشددًا على أن تركيا ومصر دولتان عريقتان وكانتا مهد الحضارات التي شكلت تاريخ البشرية.

وبدأ الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من أردوغان. وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة ستشهد تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.