الأمين العام للأمم المتحدة يعين نائبة سياسية جديدة ليوناما في كابول

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عين جورجيت جانيون،نائبة سياسية جديدة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في افغانستان(يوناما) في كابول.

وطبقا لبيان صدر ، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، فقد عملت جانيون لسنوات عديدة في مجالات السلام وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والتنمية في الدول المتضررة من الصراعات، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وتحل جورجيت جانيون ، وهي دبلوماسية كندية، محل ماركوس بوتزيل، النائب السياسي السابق ليوناما.

وكانت جانيون تعمل سابقا في منصب مدير حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، في كابول في الفترة من عام 2010 حتى عام 2015 .

يأتي تعيين جانيون، في منصب النائب السياسي ليوناما في كابول، في الوقت الذي قطعت فيه وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، التابعة لطالبان تعاونها مع الأمم المتحدة.