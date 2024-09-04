تقرير عبري: مقترح سياسي بفتح تحقيق لتفادي مذكرات الجنائية الدولية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن القيادة السياسية اقترحت فتح تحقيق جنائي لتفادي إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المستشارة القضائية للحكومة طالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ادعاءات الجنائية الدولية.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال في وقت سابق إن التأخر في إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه "يعطل العدالة".

وفي طلبه في مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، نتنياهو وجالانت إلى جانب قيادات في حركة حماس، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

ووصف نتنياهو اتهامات المدعي العام ضده بأنها "عار" وهجوم على جيش الاحتلال وكل إسرائيل. وتعهد بالمضي قدماً في حرب إسرائيل على غزة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية، قولها إن فرص إصدار مذكرات الاعتقال ليست عالية؛ لأنه سيكون "من غير المعقول" أن تعلن المحكمة عن ثلاث مذكرات اعتقال، وذلك لأن الطلب الأصلي سعى إلى إصدار خمسة أوامر اعتقال، بما في ذلك ثلاثة ضد قادة حماس، ولكن تم اغتيال اثنين من هؤلاء القادة هما إسماعيل هنية ومحمد ضيف، منذ ذلك الحين، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية".