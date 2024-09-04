حزب الله وإسرائيل يتبادلان الاستهدافات على طول خط المواجهة بين الجانبين

تبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي استهداف مواقعهما على خط المواجهة بين الجانبين اليوم الثلاثاء.

فمن جانبه، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة المنارة الإسرائيلية ‌‏بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية. واستهدفوا موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله في بيان أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‌‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة مما أدى الى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‌‏مؤكدة،وفي بيان ثان قال إنه استهدف نقطة تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة".



وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم الثلاثاء أن عناصره استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقعي الجرداح و الراهب بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا موقعي العاصي و السماقة بالأسلحة المناسبة، وموقعي الرادار والراهب بقذائف المدفعية.

وعلى صعيد متصل،أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اليوم بلدة مركبا الجنوبية "أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، أحدهم احتاج الدخول للمستشفى، والثلاثة الآخرون جروحهم طفيفة".

وأصيب مواطن بعد ظهر اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل القوات الاسرائيلية على طريق بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ غارةً بعد ظهر اليوم على مرتفعات جبل الريحان في جنوب لبنان، وعلى بلدة مركبا الجنوبية. واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم بصاروخ موجه منطقة مفتوحة في بلدة مارون الراس الجنوبية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان، كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على مستوى منخفض فوق قرى قضاء صور والساحل البحري في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.