الرئيس التركي: القاهرة وأنقرة تؤديان دورا مهما في استقرار المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن القاهرة وأنقرة تؤديان دورا مهما في استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع أردوغان بالرئيس السيسي، الذي يجري أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه الرئاسة.

وشدد أردوغان، على أن بلاده عملت على تعزيز العلاقات مع مصر على المستويات كل منذ زيارته الأخيرة للقاهرة، والتي جرت في فبراير الماضي، مشيرا إلى أنها شكلت نقطة تحول في العلاقات مع مصر.

وقال "نمضي بخطوات ثابتة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر".

وحول القضية الفلسطينية، أوضح أردوغان أنها شكلت محور اجتماعه مع الرئيس السيسي، لافتا إلى استمرار مساعي بلاده من أجل إخضاع المسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب المجازر في غزة للمحاكمة.

واعتبر أن سياسات حكومة نتنياهو تلقي بالمنطقة والعالم كله في الخطر.