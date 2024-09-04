زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي القضايا الإقليمية وبخاصة أزمات شرق المتوسط وسوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده عازمة على تعزيز مشاوراتها مع مصر في ظل وجود مواقف وأهداف مماثلة تجمع بين البلدين بشأن العديد من القضايا.

وعبر عن أمله في أن يتم التعاون بين البلدين بشكل أوثق من الآن وعلى مدار الفترات المقبلة، مؤكدا العمل على الدفع بالعلاقات متعددة الأبعاد إلى الأمام.

وشدد على أنه سيتم انتهاج مسار يعود بالنفع على كلا البلدين، معبرًا عن تطلعه أن تكون مباحثاته مع الرئيس السيسي والاتفاقيات الموقعة بادرة خير للبلدين.

وبدأ الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من أردوغان.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة ستشهد تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.