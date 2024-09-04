أوكرانيا تستعد لضغوط صندوق النقد الدولي لخفض معدلات الفائدة وقيمة العملة

يتوقع المسؤولون الأوكرانيون أن يقوم صندوق النقد الدولي بدفع البلاد الأسبوع الجاري، لخفض قيمة عملتها بصورة أسرع، وخفض معدلات الفائدة وتعزيز جهودها لزيادة الضرائب لسد فجوة الميزانية، بحسب مصادر مطلعة.

ومن المتوقع أن يضغط فريق صندوق النقد الدولي الزائر على الدولة التي مزقتها الحرب لإجراء تلك الخطوات لمواصلة الحصول على الدعم المالي، فيما يجرون مراجعة مقررة لبرنامج إقراض قيمته 6ر15 مليار دولار، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على مسألة المناقشات الأولية مع الصندوق.

وتحدثوا قبل انطلاق الاجتماعات اليوم الأربعاء، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حيث أن المحادثات خاصة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمكن أن تؤدي نتيجة المراجعة إلى الإفراج عن 1ر1 مليار دولار لأوكرانيا في حال قرر الفريق أن أوكرانيا تقترب من تحقيق أهداف البرنامج وأن لديها ما يكفي من الأموال والسياسات الجاهزة لتلبية احتياجاتها التمويلية.

غير أن البنك المركزي الأوكراني متردد في السماح للعملة المحلية الهريفنا بأن تضعف أكثر. وقد خسرت العملة بالفعل أكثر من 10 % من قيمتها منذ أكتوبر، عندما أنهى البنك معدل الصرف الثابت الذي فُرض عقب الغزو الروسي الشامل.

ورفض صندوق النقد الدولي وكذلك البنك المركزي الأوكراني ووزارة المالية التعقيب.