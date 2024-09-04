تفاصيل انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي

أشاد أحمد المعلم وكيل اللاعبين، بصفقة انضمام سعود عبد الحميد من الهلال السعودي إلى روما الإيطالي، واصفا إياها بالتاريخية للكرة السعودية، إذ كانت نقلة كبيرة في مسيرة اللاعب نحو الاحتراف.

وأضاف المعلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سعود عبد الحميد، تلقى عدة عروض منذ أن انتهى من المشاركة مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 بقطر.

وأشار إلى أن العروض التي وصلت إلى سعود عبد الحميد، كانت من الدوري الإنجليزي وكذلك الفرنسي والإيطالي، بينما في الأيام الماضية وصله عرضًا من رين الفرنسي، وأولمبياكوس اليوناني، وذلك تأكيدًا على موهبته الكبيرة.

وأكد المعلم، على أن نيس الفرنسي كان مهتمًا بالتعاقد مع سعود عبد الحميد، في وقتٍ سابق، باقتراح من المدير الرياضي للنادي وقتها، قبل أن ينتقل إلى روما، ويُرشحه أيضًا للانضمام إلى الذئاب.

وعن علاقة سعود عبد الحميد بالهلال وجماهيره، أكد أن حزن الجماهير أمر طبيعي نظرًا لقيمة اللاعب، إلا أن العلاقة في النهاية بين سعود والجماهير وكذلك إدارة الزعيم «سمن على عسل»، متمنيًا أن يكون انضمام سعود إلى روما بداية خير على لاعبي السعودية للانتقال إلى أوروبا.

واختتم تصريحاته، بالحديث عن انتقال محمود تريزيجيه إلى الريان القطري، قائلًا: «نجم مصر كان خيار قوي للريان في 2018 قبل انضمامه إلى أستون فيلا، واللاعب ينتظره تحديات قوية أولها بطولة النخبة الأسيوية».