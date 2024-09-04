أردوغان: إسرائيل تحاول تدمير الشعب الفلسطيني بالحكم عليه بالجوع والعطش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل تضيف إلى جرائمها، جريمة جديدة من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الإسرائيلية لم تتمكن من كسر المقاومة بإلقاء آلاف الأطنان من القنابل.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول تدمير الشعب الفلسطيني من خلال الحكم عليه بالجوع والعطش، مشددًا على أن إسرائيل وداعميها مسئولون عن كل موت بريء بسبب الجوع أو العطش أو نقص الدواء.

ولفت إلى أن مصر تتوسط في المفاوضات رفقة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على دعم بلاده لهذا المسار.

وأوضح أن تركيا تفعل كل ما بوسعها لوقف إراقة الدماء، مشيرًا إلى أن الموقف المتصلب والمعرقل من جانب إسرائيل لا يزال مستمرًا.

وبدأ الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من أردوغان.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة تشهد تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.