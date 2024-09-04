البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة دبلومة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

شهد البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الثلاثاء احتفالية تسليم شهادات التخرج لدفعة 2024، الحاصلين على الدبلوم العالي والدبلوم العالي المعجل لطلبة الجامعات في العلوم اللاهوتية من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

أقيمت الاحتفالية في المسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، بحضور الأنبا باڤلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية عدة فقرات، من بينها فيديو يعرض تقارير وآراء الطلاب حول الدراسة بالنظام الجديد للتعليم الأكاديمي التفاعلي، والأوراق البحثية، ونظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى الدور الروحي.

كما ألقى القمص أندراوس متى، وكيل الكلية، كلمة شكر خلالها قداسة البابا على اهتمامه بالتعليم في الكنيسة، مثمّنًا دوره في تطوير العملية التعليمية في الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

كما عرض إحصائيات عن النظام الجديد وشروط الالتحاق ببرنامج الدبلوم ومعايير الدراسة والتحديات التي واجهت البرنامج والتقييم.

تناول القس بولا ميمي، المرشد الروحي والأكاديمي لطلبة الجامعات، في كلمته الدور الروحي والأكاديمي الذي تقدمه الدراسة، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المختلفة، ومن بينها تأسيس أول اتحاد طلابي لطلبة الجامعات، ثم دار صالون حواري بين الدارسين وبعض أعضاء هيئة التدريس حول العملية التعليمية.

وفي كلمته، أعرب البابا عن سعادته بالتطور الذي شهدته الدراسة في الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، مقدّمًا الشكر للقمص أندراوس متى وكافة القائمين على العمل، مثمّنًا العمل المتكامل في ثوب أكاديمي حديث، من خلال نظام الساعات المعتمدة والدراسات العليا والأوراق البحثية.

وهنأ الطلاب والخريجين الجدد، مقدّمًا لهم ثلاث نصائح:

أن تدرس بعمق وتخصص. أن تنمو بعمق الاتضاع. أن تخدم بعمق وأصالة.

وفي ختام الحفل، تلا الخريجون التعهد الخاص بالتخرج، ثم سلمهم قداسة البابا شهادات التخرج.

يذكر أن نظام الدراسة الجديد في الكلية هو نظام الساعات المعتمدة عن طريق الانتظام بالحضور.