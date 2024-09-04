عمر خيرت عن رأيه بالموسيقى الجديدة: لا يمكن منع أحد من الغناء ولكن لا يصح إلا الصحيح

قال الموسيقار عمر خيرت، إنه نشأ على حب الموسيقى منذ طفولته، لا سيما وأنه تربى في أسرة ذات باع طويل في الفن، مضيفًا: "عمري ما حسبت إيه ممكن يحصل بعدها، أنا حبيت الموسيقى واشتغلت فيها وذاكرت وتركت الباقي على ربنا، عمري ما حسبتها، والحمد الله".

ووجه خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر شاشة""DMC مساء الثلاثاء، على هامش مهرجان العلمين، الشكر لفريق الأوركسترا الخاص به، المكون بالكامل من المصريين، قائلاً: "إنهم مصدر اعتزاز لي، فمصر لديها أكاديمية فنون وفنانين عالميين".

وأضاف أن الشعب المصري "ذوّاق جدًا تربى على سماع موسيقى عبد الوهاب والموجي وبليغ حمدي وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهم من الأسماء العظيمة"، متابعا: "كل هذه الأسماء العظيمة ربت عنده حسا موسيقيا وتذوقا فنيا، وأذنا تسمع جيدًا".

وأبدى رأيه في أنواع الموسيقى الجديدة، قائلا: "ليست نوعي -ليس ذمًا فيها- ولكن بما أني مارست الموسيقى العالمية والمصرية الرفيعة، فذوقي مختلف، وأذني أخذت على سماع نوع معين، وهذا ليس عيبًا في أحد.. في النهاية لا يصح إلا الصحيح، موسيقى تظهر وأخرى تختفي، لا يمكننا منع أحد من الغناء؛ ولكن لا يصح إلا الصحيح".