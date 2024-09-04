وافقت شركة الاستثمار والتكنولوجيا المالية الأمريكية كلير ليك كابيتال جروب على شراء شركة الاستثمار البريطانية الناشطة في أوروبا إم.في كريديت بارتنرز من شركة ناتيكيس إنفستمنت مانجرز.

وقالت الشركتان في بيان اليوم الثلاثاء إن الأصول التي تديرها إم.في كريديت وقيمتها 1ر5 مليار دولار ستزيد قيمة أصول كلير ليك إلى أكثر من 90 مليار دولار. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة حتى الآن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إم.في كريديت الموجود مقرها في لندن تستثمر في أدوات الدين في مختلف أنحاء أوروبا وتستهدف بشكل خاص الشركات التي لا تتأثر بدورات الركود الاقتصادي بحسب موقعها الإلكتروني. كما ستؤدي الصفقة إلى إضافة أنشطة الإقراض المباشر والقروض المضمونة إلى شركة كلير ليك الموجود مقرها في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يذكر أن صحيفة فاينانشال تايمز كانت أول من أشار إلى الصفقة . وتشهد الفترة الأخيرة زيادة في إقبال شركات الاستثمار المالي وإدارة الأصول على الاستثمار في سوق الائتمان المباشر البالغة قيمتها خلال العام الحالي 7ر1 تريليون دولار.