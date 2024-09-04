رئيس الفلبين يتعهد بحل سريع للقضايا ضد رئيسة بلدية سابقة في شكاوى تتعلق بغسل الأموال والاتجار في البشر

تعهد رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن بحل سريع للقضايا ضد رئيسة بلدية سابقة، تواجه شكاوي متعلقة بغسل الأموال والاتجار في البشر، بعد اعتقالها في إندونيسيا اليوم الأربعاء.

وذكر ماركوس، في مقطع فيديو، على فيسبوك أن رئيسة البلدية السابقة المحاصرة بالمشكلات، أليس جو، سيكفل لها الحقوق القانونية، بعد أن أكدت وزارة العدل أنها كانت مودعة في الحبس لدى الشرطة الإندونيسية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت مانيلا قد رفعت في الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد جو بسبب اتهامات بغسل الأموال، حيث يزعم أنها على صلة بنوادي قمار صينية على الإنترنت.

وقال رئيس الفلبين "فليكن هذا بمثابة تحذير لهؤلاء الذين يحاولون التهرب من العدالة".

وأضاف "بينما يحق لجو الحصول على حماية قانونية، فإن الحكومة لن تسمح أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد القضية، التي ستكون نتيجتها انتصارا للشعب الفلبيني".