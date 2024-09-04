محافظ المنوفية: رفع 20 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر أغسطس

أكد اللواء أبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من رفع 20 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك طبقا لتقرير جهود الإدارة العامة لشئون البيئة وإدارة المخلفات والرصد البيئي بالديوان العام في رفع القمامة ونواتج الهدم من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة.

وقال محافظ المنوفية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قطاع البيئة من القطاعات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية كون البيئة أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكل أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة أنه تم رفع 60 طن نواتج هدم بنطاق حي شرق، و120 طن بنطاق حي غرب شبين الكوم، ورفع 1380 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 2210 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة 920 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، 1550 طن في بركة السبع.

وفي مركز ومدينة منوف تم رفع 2826 طن.

وأضاف أنه تم الانتهاء من رفع 710 أطنان من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع 340 طنا بمدينة سرس الليان، ورفع 350 طنا بمركز السادات، و9 آلاف و600 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون، ورفع 110 أطنان بنطاق مركز ومدينة الشهداء.