المنفي يجري مباحثات مع الرئيس الصيني حول بناء شراكة استراتيجية بين البلدين

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أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينج حول بناء شراكة استراتيجية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قوله إن اللقاء تركز على استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وأهمية بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الجانبين.

كما تناول الجانبان أهمية تفعيل اللجنة المشتركة الليبية-الصينية، والاتفاق على عودة الشركات الصينية إلى ليبيا وفق آلية يتم التوافق عليها من خلال اللجنة.

وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم والتعاون لليبيا في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، مشددا على وقوف الصين بحزم إلى جانب الشعب الليبي والمجلس الرئاسي في الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها.

كما دعا شي إلى إيقاف كافة التدخلات السلبية في الشأن الليبي، وأشاد بدور رئيس المجلس في تعزيز الوحدة الوطنية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى تطلع بلاده لإقامة شراكة استراتيجية شاملة مع ليبيا، تعزز التعاون في جميع المجالات الحيوية.

وجاء ذلك خلال زيارة المنفي للصين للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقد في بكين.