فون دير لاين تدافع عن جهودها المتعثرة لتحقيق التكافؤ بين مفوضي الاتحاد الأوروبي

دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي من المرجح أن تقود فريقا أغلبه رجال من المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد الأوروبي، في الفترة المقبلة عن جهودها المتعثرة لتحقيق تكافؤ بين الجنسين بين مفوضي التكتل.

وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء "لقد كنت طوال حياتي السياسية أناضل من أجل وصول النساء إلى مناصب صنع القرار".

وأضافت "تجربتي هو أنه إذا لم تطلب شيئا، فلن تحصل عليه. لا يأتي بشكل طبيعي".

ودافعت فون دير لاين عن جهودها، قائلة إن دعوتها لتحقيق التكافؤ بين الجنسين ساعدت في رفع عدد المرشحات من أربع بشكل مبدئي إلى ثماني لشغل 25 وظيفة شاغرة.

وبعد إعادة انتخابها في يوليو الماضي، طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي ، ترشيح رجل وامرأة لتحقيق التوازن بين الجنسين في المفوضية.

غير أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تجاهلت طلبها وطرحت مرشحا ذكرا واحدا فقط.