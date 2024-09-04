ثروت سويلم: الأهلي سيتسلم درع الدوري في ثوبه الجديد

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، عن وصول درع الدوري الجديد إلى مصر وسيتم تقديمه للأهلي في احتفالية كبيرة.

قال ثروت سويلم عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»:" لم يتسلم الأهلي درع الدوري لأن هناك تنسيق حدث مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى جانب عدم وجود مارسيل كولر وأغلب اللاعبين وحصولهم على فترة إجازة، والخطيب كان يريد تواجد الجميع، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التقصير من قبل رابطة الأندية".

أضاف:" سيتم تقديم درع الدوري بشكل جديد في تتويج الأهلي، الدرع وصل بشكل طبيعي وجاهز للتسليم وسيتم الإعلان عنه في احتفالية محترمة".

أتم سويلم:" كنا نرغب في تسليم درع الدوري في آخر مباراة بالموسم، ولكن الأهلي أعطى إجازة للاعبين الكبار وسيكون هناك احتفالية في أحد الفنادق بالقاهرة".

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري الممتاز 2023-2024 للمرة الـ44 في تاريخه، بعد صراع مع بيراميدز من أجل حسم اللقب.