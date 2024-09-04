سنغافورة تعتزم وضع المخالطين للمصابين بجدري القرود في الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنه سوف يتم وضع المخالطين لحالات الإصابة بجدري القردة في الحجر الصحي، في حال تم رصد السلالة الأكثر خطورة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول في بيان اليوم الأربعاء إن الوزارة سوف تبدأ في تعقب المخالطين بمجرد التأكد من الإصابة، وسوف يتم وضع المقربين من الحالة المصابة في منشأة حكومية مخصصة لهذا الغرض لمدة 21 يوما، وهي فترة الحضانة التي تم رصدها في أفريقيا.

ويشار إلى أن سنغافورة لم تسجل بعد أي إصابات بالسلالة الأكثر خطورة لجدري القردة، التي دفعت منظمة الصحة العالمية في منتصف أغسطس الماضي إلى الإعلان عن أن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة.