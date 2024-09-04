شبانة: أوسوريو سبب رحيلي عن الزمالك

كشف محمود شبانة، مدافع فريق الاتحاد السكندري، عن حصول الزمالك على ما يقرب من 5 ملايين جنيه نظير انتقاله إلى زعيم الثغر، مشددًا على عدم اختلافه على أي بند خلال اتفاقه مع زعيم الثغر.

أضاف شبانة، في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طارق العشري كان يطالب اللاعبين بعدم الخسارة في أي مباراة، إذ كان دائمًا يبحث عن الفوز أو التعادل على الأقل.

أشار مدافع الاتحاد السكندري، إلى أن مستوى زعيم الثغر تأثر بتراجع أداء مابولولو بعد مشاركته مع منتخب أنجولا في كأس أمم إفريقيا، لا سيما وأنه أهم لاعبي الفريق على الإطلاق والهداف.

وبشأن رحيله عن الزمالك، أنه شعر بعدم وجود رغبة داخل الزمالك لدى أوسوريو لاستمراره مع الفريق، وهو ما دفعه لطلب الرحيل عن النادي، مضيفًا «شعرت أنها مش ماشية معايا بالزمالك بعد غلق القيد مرتين قبل إتمام قيدي».