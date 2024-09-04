ليتوانيا تستدعي ممثلا عن السفارة الروسية بسبب قصف أوكرانيا

استدعت ليتوانيا ممثلا عن السفارة الروسية لدى فيلنيوس على خليفية الغارات الجوية الروسية العنيفة على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الليتوانية في بيان إن الجانب الليتواني أعرب خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، عن "احتجاجه الشديد" على "قصف القوات الروسية المكثف لأهداف مدنية أوكرانية."

وأفاد البيان بأن "وزارة الخارجية الليتوانية أكدت أن الصواريخ والقنابل التي تضرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمناطق السكنية تظهر يأس روسيا واستخفافها التام بالحياة البشرية وبالقانون الإنساني الدولي".

وأضافت الوزارة "ليتوانيا، مع المجتمع الدولي، تدعو روسيا من جديد إلى وقف عدوانها الإجرامي الوحشي على الفور، وتؤكد أنها ستبذل كل ما بوسعها لتعزيز الدعم لأوكرانيا".

ولقي 7 أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب ما لايقل عن 38 آخرين في غارات جوية روسية استهدفت مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، اليوم الأربعاء.