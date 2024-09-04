عضو منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات نتنياهو حول مصر مستفزة وهدفها تقويض جهود الوساطة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن مراوغة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخداعه هدفه التهرب من التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وإطالة أمد عدوانه وتنفيذ مخططات التهجير.

وأشار مجدلاني، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن تصريحات نتنياهو، الأخيرة التي حاول فيها أن يزج باسم مصر، هو استمرار في مسلسل كذبه، ومحاولة منه للهروب من الضغوط الداخلية.

ولفت إلى أن مصر قدمت وما زالت تقدم كل الإمكانيات من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، وكذلك دعمها المستمر لشعب فلسطين.

وشدد مجدلاني، على أن «مصر بصلابة موقفها أفشلت مخطط نتنياهو الهادف إلى تهجير أهل قطاع غزة، وأنه عبر تصريحاته المدانة يحاول تحميل بعض الأطراف وخصوصا مصر مسئولية فشله».

وحذر، من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وتبعاتها على تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وأطراف أخرى، وهو ما يسعى إليه نتنياهو وحكومته المتطرفة.