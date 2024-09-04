النائب عاطف المغاوري: المغالاة في شرائح الكهرباء من أسباب سرقة التيار

رأى النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن "المغالاة في شرائح الكهرباء سبب من أسباب سرقة التيار".

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة "etc" مساء الثلاثاء، أن هناك نسبة كبيرة من المشتركين في المدن الجديدة لا يستهلكون الكهرباء، وذلك إما بسبب سفرهم أو عدم سكنهم في الوحدات السكنية التي يمتلكونها.

وضرب مثالًا بوحدات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، لافتا أن الملاك يحصلون على وحدات بها عدادات كودية، لكن استهلاكهم يكون صفرا؛ لأنهم لم ينتقلوا للإقامة فيها بعد.

وأوضح أن ظاهرة الاستثمار العقاري في مصر، في ظل التضخم؛ ساهمت في زيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء العقارات والاحتفاظ بها؛ للحفاظ على قيمة أموالهم من التضخم.

وطالب المغاوري، بتسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية بدلًا من نظام "الممارسة"، مشيرًا إلى أنها لا تمنح أي مشروعية للشخص في المكان وقت الإزالة.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته ينص على عقوبات مشددة لسرقة التيار الكهربائي، تصل إلى الحبس والغرامة، فضلا عن حساب عدد الأجهزة الكهربائية وتقدير استهلاكها لمدة 12 شهرًا على أعلى شريحة استهلاك.