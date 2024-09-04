عرض الاكوادور Autorretrato يناقش العنف ضد المرأة على مسرح الغد بالعجوزة

شارك عرض الاكوادور "Autorretrato" إخراج مادلين لوايزا، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 31، والتي تحمل اسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، وذلك مساء أمس الاثنين على مسرح الغد بالعجوزة.

العرض يدور حول فكرة العنف ضد المرأة وعن هشاشة الإنسان، وفكرة تواجد الحب والكره في نفس اللحظة داخل الإنسان.

وعن رسالة العرض قالت مخرجته لـ"الشروق" أن كلنا بشر مهما اختلفت الثقافات واللغة، ولكن في النهاية جميعنا لدينا مشاعر سواء إيجابية أو سلبية، ولكن علينا أن نزيد من قيمة الإيجابيات التي نشعر بها.

واعتمدت المخرجة مادلين لوايزا على الآداء الحركي في التعبير عن فكرة العرض، فالعرض صامت، واكتفت باستخدام صراخ أو انفعالات صوتية من الأبطال.

شارك في بطولة العرض إيلي بازمينو ومونيكا راموس وسانتياجو رودريجيوس.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران والمنسق العام للمهرجان الدكتور محمد الشافعي ومديرا المهرجان الفنان الدكتور أيمن الشيوي والدكتورة دينا أمين، وتستمر فاعليات الدورة 31 من المهرجان حتى 11 سبتمبر الجاري.