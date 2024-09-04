الحكومة السويسرية توافق على مشروع قانون يحظر حركة حماس

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وافقت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها، باعتبارها منظمة «إرهابية».

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، إن «مشروع القانون يعزز الأمن الداخلي في سويسرا، ويساعد على تعزيز القانون الدولي».

ولفتت إلى أن «القانون يمنح السلطات السويسرية الأدوات اللازمة؛ لمواجهة أنشطة حماس المحتملة، ومنع دعمها في سويسرا، كما يقلل من خطر الأنشطة الإرهابية المرتكبة على أراضي الدولة».

وأفادت بأن «القانون يسمح للسلطات باتخاذ تدابير وقائية (مثل حظر الدخول والطرد) بسهولة وسرعة أكبر»، كما أنه يسمح لسلطات الملاحقة الجنائية، بـ«استهداف أنصار حماس بشكل أكثر فعالية».

وأشارت سويسرا إلى أن مشروع القانون لا يتعارض مع سياسة الدولة في توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن «الحظر يمتد لخمس سنوات فقط ويمكن تمديده من قبل البرلمان».