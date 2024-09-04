إسبانيا تختار الوزير خوسيه لويس إسكريفا محافظا للبنك المركزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الاختيار على الوزير بالحكومة الإسبانية خوسيه لويس إسكريفا ليكون محافظا للبنك المركزي الإسباني، في الوقت المناسب من أجل المشاركة في اتخاذ القرار المحتمل لمنطقة اليورو في الأسبوع المقبل بخفض أسعار الفائدة.

وفاز إسكريفا (63 عاما) الذي يتولي منصب وزير الشؤون الرقمية حاليا بمنصب محافظ البنك المركزي بعد أشهر من الجدل السياسي بشأن خليفة بابلو هيرنانديز دي كوس الذي انتهت ولايته في يونيو الماضي.

وجاء الإعلان من جانب وزير الاقتصاد كارلوس كويربو للجنة برلمانية في مدريد اليوم الأربعاء.

ومن المهام الأولى لإسكريفا السفر إلى فرانكفورت لحضور اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يومي 11 و12 سبتمبر. وأشار مسؤولون إلى أنهم من المرجح أن يخفضوا تكاليف الاقتراض مجددا في هذا الاجتماع.

وتعيد هذه الخطوة إسكريفا إلى المؤسسة التي بدأ منها مسيرة مهنية طويلة تولى فيها مجموعة من مناصب السياسة العامة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.