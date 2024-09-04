مادورو يقرر الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام في الأول من أكتوبر

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن عيد الميلاد سيقام في وقت أبكر من المعتاد العام الجاري، حيث سيتم تقديم الاحتفالات إلى الأول من أكتوبر.

وقال مادورو لأنصاره في خطاب تلفزيوني: "لقد حل سبتمبر وتنتشر رائحة عيد الميلاد (الكريسماس) في الأجواء بالفعل. سأقدم موعد عيد الميلاد إلى الأول من أكتوبر بموجب مرسوم، كبادرة شكر للشعب المكافح".

كان مادورو قدم موعد عيد الميلاد أثناء جائحة كورونا في 2020 إلى 15 أكتوبر، وقدمه في العام التالي إلى الرابع من أكتوبر.

وفي ذلك الوقت نشر مادورو مقطعا مصورا لقصر "ميرافلوريس" الرئاسي المزين بأشجار عيد الميلاد وزينته.

وعادة ما توزع الحكومة الاشتراكية علب الطعام على سكان الأحياء الفقيرة بالبلاد خلال فترة عيد الميلاد.