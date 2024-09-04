احتجاز جريتا تونبرج في مظاهرة موالية لفلسطينيين في كوبنهاجن

احتجزت شرطة كوبنهاجن، الناشطة السويدية المعنية بالمناخ جريتا تونبرج خلال مشاركتها في مظاهرة موالية للفلسطينيين في العاصمة الدنماركية اليوم الأربعاء.

وظهرت في صور نشرتها صحيفتا بوليتيكن وإكسترا، الشرطة تقتاد الناشطة "21 عاما" وفي مقطع فيديو نشرته منظمات احتجاجية على تطبيق انستجرام. وكانت ترتدي الكوفية الفلسطينية حينها.

وردد المتظاهرون الآخرون: "أنت لست بمفردك"، فيما تم أخذها من المظاهرة أمام المبنى الإداري لجامعة كوبنهاجن التي تقع في وسط المدينة بالقرب من الكنيس اليهودي الكبير.

وأعلنت الشرطة، اعتقال ستة متظاهرين في منشور عبر منصة أكس بدون ذكر اسم تونبرج.

وأفاد المنشور، بأنهم سوف يواجهون اتهامات بتكدير السلم العام.

وشاركت تونبرج، مقاطع فيديو للمظاهرة عبر إنستجرام، قائلة إن الاحتجاج يقام لأن الجامعة لم ترد على مطالب بمقاطعة أكاديمية مؤسسية.

وقالت تونبرج، إن جامعة كوبنهاجن بحاجة لوقف كل التعاون مع الجامعات الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة.