المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة والفاعليات لدعم المجتمع المدني

نفذت قيادة المنطقة الغربية العسكرية، عددا من الأنشطة والفاعليات المجتمعية لدعم أبناء المحافظات الحدودية التي تقع في نطاقها، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وزيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة.

وتم توزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تقديم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع البدوي.

وحرصت قيادة المنطقة الغربية العسكرية، على التواصل المستمر وتقديم الدعم اللازم لأبناء محافظة مطروح من خلال عقد اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل وأعضاء مجلس النواب؛ لعرض المشاكل والصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء أ ح هاني شبانة، قائد المنطقة الغربية العسكرية، خلال تنفيذ تلك الأنشطة والفاعليات، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم.

وأكد العقيدة الراسخة لرجال المنطقة الغربية العسكرية بمواصلة العمل ليلا ونهارا لتنفيذ جميع المهام المكلفين بها لتأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي، فضلا عن دورهم فى دعم مقومات التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية بالمحافظات الحدودية.

من جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة لما تقدمه من جهود لدعم المجتمع المدني بمختلف المجالات، فضلا عن دورها في حماية حدود الدولة المصرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.