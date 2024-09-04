وليد خليل: لن نترك حق غزل المحلة في قضية الزنفلي

كشف وليد خليل، رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، تفاصيل أزمة الحارس محمود الزنفلي، الذي أشارت تقارير إلى توقيعه لنادي حرس الحدود، وذلك على الرغم من تعاقده مع نادي غزل المحلة.

قال وليد خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،:" قصة الزنفلي طريفة جدًا.. نحن جلسنا مع الزنفلي مرتين واللاعب وقع معانا، وأرسلنا الشيك الخاص باللاعب له على الواتساب ومرة واحدة اللاعب أغلق هاتفه وتواصلنا مع وكيله وتحجج بأن اللاعب مسافر ثم نما إلى علمنا أن اللاعب له ميول للتعاقد مع نادٍ آخر".

أضاف:" قدمنا شكوى لاتحاد الكرة وقدمنا العقد الخاص به، الذي وقع عليه اللاعب وبصم كذلك، ووضعنا الشيك بـ3 ملايين جنيه الخاص بنادي الداخلية، واللاعب فوضنا للاتفاق مع الداخلية وهو ما حدث".

أوضح:" منحنا الزنفلي أكثر من فرصة لإتمام التعاقد معه لكن اللاعب لم يأتِ، وما حدث مع اللاعب قمة استهتار تجاه نادي كبير مثل غزل المحلة".

أكد وليد خليل قائلًا:" نحن لن نترك حق غزل المحلة في قضية محمود الزنفلي".

وأشار رئيس نادي غزل المحلة إلى أنه ليس لديه معلومة أن اللاعب وقع مع نادي حرس الحدود من عدمه.

وحول أبرز الصفقات التي أبرمها النادي مؤخرًا، قال وليد خليل:" محمد حمدي زكي آخر اللاعبين المنضمين للفريق من نادي طلائع الجيش، ومحمد عصام من نادي سموحة وحسام جريشة من المصري البورسعيدي".