إعلام عبري: رئيس شعبة الاستخبارات العامة في الشرطة الإسرائيلية يقدم استقالته

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس شعبة الاستخبارات العامة في الشرطة الإسرائيلية قدم استقالته، وذلك وفقا لنبأ عاجل تم تداوله.

وجاء ذلك غداة إعلان جيش الاحتلال، أمس، استقالة قائد القوات البرية فيه اللواء تامير ياداي من منصبه "لأسباب شخصية".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف جالانت وافقا على طلب ياداي.

وشغل ياداي منصب قائد القوات البرية في السنوات الثلاث الماضية. ومن المتوقع أن يترك ياداي منصبه خلال الأسابيع المقبلة بمجرد العثور على ضابط بديل، ولم يتضح على الفور من سيحل محله.

وشهد جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية سلسلة استقالات من مناصب قيادية فيه مع دعوات لاستقالة آخرين.

وتشهد الساحة الإسرائيلية خلافات وانقسامات حادة على خلفية استمرار الحرب على غزة واتهام نتنياهو بالسعي لإطالتها لأسباب سياسية وشخصية، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال والفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة وعلى رأسها استعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حماس.